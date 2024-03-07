Калуга, 7 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Террористов, планировавших нападение на московскую синагогу, ликвидировали в Калужской области. Об этом 7 марта заявили в ФСБ.

Кадр из видео

Нападение на прихожан столичной синагоги планировали члены ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, боевиков ликвидировали в Калужской области.

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«Пресечена деятельность ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» в Афганистане, члены которой планировали совершение теракта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

В процессе оперативных мероприятий правоохранители установили, что боевики планировали использовать при нападении огнестрельное оружие. При задержании они оказали вооружённое сопротивление, поэтому были ликвидированы ответным огнём. Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день сотрудники ФСБ ликвидировали в Карелии гражданина Белоруссии, готовившего теракт по заданию Киева. Мужчина состоял в запрещённом в Белоруссии нацформировании «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске. Украинский агент собирал информацию о транспортной инфраструктуре и региональных органах власти. Из заранее приготовленного схрона он взял самодельное взрывное устройство для подрыва одного из зданий в Олонце.