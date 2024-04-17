Москва, 17 апреля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Готовивший нападение на московскую синагогу террорист снимал квартиру недалеко от религиозного здания. По информации «РИА Новости», мужчина проживал на последнем этаже в панельном 22-этажном доме в районе Отрадного.

Михаил Терещенко/ТАСС

Это в двух километрах от синагоги, пешком до неё можно дойти за 20 минут или доехать на машине за четыре минуты.

Сейчас квартира опечатана правоохранительными органами. Попасть в неё нельзя.

По словам жильцов многоэтажки, мужчина вёл себя тихо, не привлекая внимания соседей.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении в Москве. Несостоявшегося террориста ликвидировали при задержании 10 апреля. Он оказал вооруженное сопротивление.

Силовики установили, что иностранец 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание в колонии, установил контакт с лицами, осуждёнными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

После освобождения, в ноябре 2023 года, мужчина приехал в Москву и начал подготовку к теракту в синагоге. В ходе обыска его жилища выяснилось, что мужчина хранил бомбу собственного производства в квартире, под матрасом. Здесь же обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.