Москва, 17 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта в районе Одессы. Об этом 17 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Архип Верещагин/ТАСС

«Одесса прилёт. В Южном прилёт в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Координатор отметил, что у него нет более детальной информации об ударе, однако, по его словам, дороги в направлении порта и набережной оцепили и пропускают туда только экипажи скорой помощи.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на контролируемой Киевом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 апреля украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в Черниговской области. Ранее стало известно о воздушной тревоге в Киеве и пяти регионах Украины.

Лебедев 16 апреля сообщил о мощном ударе во временно подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Координатор назвал прилёт серьёзным, однако уточнил, что у него пока нет более подробной информации о нём.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российские военные нанесли удары по складам ВСУ и цехам по производству беспилотников. При этом он не уточнил места дислокации этих целей.