Чернигов, Украина, 17 апреля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В Черниговской области прогремели взрывы, сообщило 17 апреля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание сообщало в воздушной тревоге, объявленной в Киеве. Также этот режим ввели ещё в пяти регионах Украины.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Черниговской области.

Накануне, 16 апреля, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о нанесённом по украинским объектам в подконтрольном Киеву городе Запорожье мощном ударе.