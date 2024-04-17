Одесса, Украина, 17 апреля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городах Кривом Роге (Днепропетровская область) и Одессе, сообщило 17 апреля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

В этих регионах действует режим воздушной тревоги. Также воздушную тревогу украинские власти утром 17 апреля объявили в Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

Министерство обороны России не информировало о нанесении ударов по объектам на территории Днепропетровской и Одесской областей.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 17 апреля распространили информацию о взрывах в Черниговской области. Также украинские власти сообщали о воздушной тревоге в Киеве.