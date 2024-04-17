Москва, 17 апреля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Следователи провели обыск в квартире блогера-феминистки Залины Маршенкуловой по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в Перовском суде Москвы 17 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В квартире Залины Маршенкуловой, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, по решению суда следователями СК проведён обыск, не терпящий отлагательств», ― сообщил в беседе с ТАСС представитель суда.

Квартира Маршенкуловой находится на юго-востоке столицы, недалеко от парка «Кусково», уточнили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Маршенкуловой 10 апреля возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за поста в социальной сети, в котором активистка оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), погибшего в результате теракта.

В тот же день Следственный комитет заочно предъявил журналистке и феминистке обвинения в оправдании терроризма. По данным СК, Маршенкулова разместила в Telegram-канале не позднее 3 марта 2023 года ряд публикаций, оправдывающих терроризм. В ведомстве заявили о намерении подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде заключения под стражу.

17 апреля стало известно о том, что МВД объявило Маршенкулову в федеральный розыск.

По данным СМИ, активистка может находиться в Германии.

В кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Татарского прогремел взрыв. Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) преподнесла ему статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб.