Москва, 17 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ ликвидировали готовившего теракт неподалёку от синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в московском районе Отрадное. Об этом 17 апреля рассказал глава этой религиозной общины раввин Довид Карпов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мне сообщили знакомые, что задержание (готовившего теракт в одной из синагог в Москве террориста, о чем 11 апреля сообщили в ФСБ. — Прим. ред.) проходило на Берёзовой аллее», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам раввина, сотрудники правоохранительных органов приезжали в синагогу, расспрашивали, проводили оперативные действия и интересовались камерами видно наблюдения, однако его тогда там не было, и они общались с охраной.

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Как рассказал представитель службы охраны, силовики приезжали в религиозное учреждение до публикации сообщений о ликвидации террориста. Он отметил, что в ходе предотвращения теракта в столичной синагоге в марте у террористов обнаружили карту, где точкой была отмечена эта синагога.

В этот раз правоохранители не сообщили о подготовке теракта в отношении синагоги, уточнил представитель охраны, отметив, что, по его мнению, в этом нет необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля ФСБ пресекла деятельность уроженца одного из государств Средней Азии, который планировал теракт в культовом еврейском учреждении в Москве. Мужчина оказал сопротивление при задержании и его ликвидировали.

ФСБ 12 апреля опубликовала видео из жилища готовившего теракт в столичной синагоге. Уроженец Средней Азии хранил самодельную бомбу в квартире под матрасом. Мужчина 2002 года в ноябре 2023 года приехал в Москву, где начал готовится к теракту.

Сотрудники ФСБ 11 апреля также пресекли деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте армии России в Донецке. В состав группы входили шестеро граждан одной из стран Центральной Азии.