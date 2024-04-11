Москва, 11 апреля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении Москвы, сообщил 11 апреля центр общественных связей спецслужбы.

ЦОС ФСБ РФ /РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан», — сказано в сообщении.

По данным российской спецслужбы, иностранец 2002 года рождения, отбывая на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осуждёнными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

Уточняется, что готовивший теракт в синагоге в Москве уроженец Средней Азии ликвидирован при задержании.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля стало известно, что ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ. По словам военнопленною, спецслужбы Британии предоставили спецназу ВСУ неактуальную информацию для высадки десанта на Тендровской косе в Херсонской области.

22 марта вооружённые террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, открыли огонь из автоматов и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В МИД РФ заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в целом ряде терактов, произошедших в России.