Москва, 12 апреля, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Уроженец Средней Азии, который готовился к теракту в синагоге в Москве, бомбу собственного производства хранил в квартире, под матрасом. Видео из его жилища опубликовала Федеральная служба безопасности России.

Кадр из видео

Тело уже ликвидированного при задержании подозреваемого лежит на полу, видны пулевые отверстия в оконном стекле, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Силовики установили, что иностранец 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание в колонии, установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации.

После освобождения, в ноябре 2023 года, мужчина приехал в Москву и начал подготовку к теракту в синагоге.

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Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении в Москве.

Несостоявшийся террорист был ликвидирован при задержании 10 апреля. Он оказал вооруженное сопротивление.

ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте Вооружённых сил России в Донецке. В группу входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии.

Также 11 апреля стало известно, что ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ. По словам военнопленного, спецслужбы Британии предоставили спецназу ВСУ неактуальную информацию для высадки десанта на Тендровской косе в Херсонской области.