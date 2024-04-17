Москва, 17 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе воздушной гавани, опровергнув сообщения о приостановке приёма рейсов.

Олег Елков/ТАСС

«Рейсы на вылет и прилёт обеспечиваются по расписанию», ― добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что московский международный аэропорт Шереметьево 17 апреля не принимает и не выпускает самолёты из-за угрозы атаки беспилотников.

10 марта работу Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. По данным СМИ, в аэропорту вводили план «Ковёр». Вечером того же дня воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.

Перед этим работу Пулково ограничивали 2 марта по аналогичным причинам. В Росавиации тогда заявили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Ограничения сняли спустя полчаса.