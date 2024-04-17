Москва, 17 апреля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Московский международный аэропорт Шереметьево 17 апреля не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля власти Курской и Воронежской областей объявили режим опасности атаки беспилотников.

В Орловской области утром 17 апреля сбили украинский дрон, сообщил губернатор Андрей Клычков, отметив, что ситуация под контролем, повреждений и пострадавших нет.

Министерство обороны России сообщило, что в 08:00 мск силы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Мордовии.