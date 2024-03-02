Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Работа петербургского аэропорта Пулково ограничена в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, сообщила 2 марта Росавиация.

Stefan Krasowski

Ограничения были введены в 19:32 мск.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 19:32 МСК 02 марта (суббота) на работу аэропорта Пулково введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково был введён план «Ковёр» из-за возможной угрозы атаки беспилотника.

Ограничения в работе аэропорта были сняты спустя полчаса.

«В 20:03 МСК ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы в период действия временных ограничений не было», — сообщил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января временные ограничения для обеспечения безопасности полётов вводились в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. В тот же день они были отменены.

В декабре 2023 года временные ограничения вводились в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Волгограда. Причины введения ограничений не назывались.