Курган, 17 апреля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. В общей сложности 669 жилых и 2376 дачных домов остаются подтопленными в Курганской области, 17 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По состоянию на 17 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и Курган) в 25 населённых пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в зоне подтопления по-прежнему находятся девять участков автомобильных дорог. Также уточняется, что за прошедшие сутки в Кетовском муниципальном округе в населённом пункте Лаптево от воды освободился 21 приусадебный участок и один участок автодороги.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля стало известно, что из-за ситуации с паводками в Курганской области эвакуировали более 12,7 тыс. человек. В город прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что нынешнее весеннее половодье в стране является самым масштабным за последние несколько десятилетий.

Куренков и глава Курганской области Вадим Шумков 16 апреля осмотрели защитную дамбу, возведённую на реке Тобол в Кургане. Длина построенной насыпи превышает 17 км. В городе проводят эвакуацию людей из районов, которым грозит подтопление.

Утром 17 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки в 850 см. За четыре часа он поднялся на 20 см.