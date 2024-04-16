Курган, 16 апреля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрели защитную дамбу, возведённую на реке Тобол в Кургане, сообщила 16 апреля пресс-служба министерства.

МЧС России

«Все друг другу стараются помочь: волонтёры, жители города и соседних регионов — все службы работают днём и ночью. По-другому в нашей стране и быть не может», — рассказал Куренков.

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Министр отметил важность предупреждения людей о приближении опасности. Куренков заявил, что паводки в регионе стали рекордными за десятилетия. Он обратил внимание на оказание помощи маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким жителями.

Сообщается, что длина построенной насыпи превышает 17 км. В работах по укреплению берега каждый день участвует до 4 тыс. человек. Кроме того, идут работы по устранению заторов, за ситуацией следят с помощью дронов. Проводится эвакуация людей из районов, которым грозит подтопление.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля МЧС предупредило, что уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в течение одного-двух дней. Министерство предупредило, что ряду микрорайонов города грозит подтопление.

Жителей левобережной стороны Кургана, проживающих до защитной дамбы, призвали немедленно эвакуироваться. Их предупредили об опасности через СМС-рассылку.

15 апреля Шумков сообщил, что началось частичное подтопление правобережной части Кургана, где находятся дачные посёлки. Он предупредил, что это малая часть приближающейся к городу большой воды.