Курган, 17 апреля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки в 850 см, сообщило 17 апреля правительство Курганской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Курган

За 4 ч он поднялся на 20 см.

«За последние 4 ч уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос на 20 см. На 17 апреля на 06:00 (04:00 мск) уровень составляет 850 см», — уточнили в пресс-службе правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля стало известно о том, что из-за ситуации с паводками в Курганской области эвакуировали более 12,7 тыс. человек. По данным Уральского гидрометцентра, до 18 апреля в Кургане ожидают превышения уровня воды до опасной отметки и затопления прибрежных территорий.

15 апреля в город прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Министр подчеркнул, что нынешнее весеннее половодье в РФ стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.

15 апреля в Кургане началось частичное подтопление правобережной части города, в которой находится много садоводческих и дачных товариществ. Глава Курганской области Вадим Шумков в связи с паводком призвал население немедленно эвакуироваться с попадающих в зону подтопления территорий.

16 апреля экстренные службы призвали срочно эвакуироваться жителей левобережья Кургана, которые проживают в домах, расположенных до защитной дамбы.