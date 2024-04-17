Вашингтон, 17 апреля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который в начале года взял интервью у президента России Владимира Путина, 16 апреля опубликовал на своей странице в социальной сети X видеозапись беседы с российским предпринимателем и основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Продолжительность видеозаписи составила 58 минут. Кроме того, незадолго до публикации Такер Карлсон показал 10-минутный фрагмент интервью с Павлом Дуровым в своём Telegram-канале.

В рамках беседы Карлсон и Дуров обсудили будущее мессенджера Telegram, свободу слова, давление со стороны американских корпораций Apple и Google, с которым столкнулся предприниматель. Также Дуров рассказал, как познакомился с Марком Цукербергом.

О том, что Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, стало известно 16 апреля. По словам основателя Telegram, он должен общаться с журналистами разных политических взглядов, поскольку его платформа является политически нейтральной.

Как передавало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон в феврале взял интервью у президента России Владимира Путина. Видеозапись экс-ведущий Fox News опубликовал 9 февраля. В ходе беседы российский лидер ответил почти на 60 прямых и уточняющих вопросов.