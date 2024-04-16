Вашингтон, 16 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил 16 апреля в своём Telegram-канале, что дал интервью американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Видео Карлсон опубликует в ближайшее время.

Zuma\TASS Журналист Такер Карлсон

Дуров сообщил, что обязан общаться с журналистами разных политических взглядов, поскольку он лидер политически нейтральной платформы.

В февраля он дал трёхчасовое интервью журналисту с либеральными взглядами.

«В тот же день я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором», — сообщил Дуров, уточнив, что видео скоро появится в Сети.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон 8 февраля опубликовал двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, когда интервью закончилось, между Путиным и Карлсоном состоялся краткий разговор без камер.

По словам Пескова, Путин достаточно быстро принял решение дать интервью Карлсону. Перед этим, получив запрос от Карлсона, в Кремле просмотрели его материалы, аудиторию и оценили, насколько сбалансированно он освещает разные вопросы.

В начале апреля Карлсон сообщил, что не раз предлагал интервью главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но тот проигнорировал эти предложения. Журналист пояснил, что хотел предоставить Зеленскому возможность объяснить свою позицию и рассказать о помощи США Украине, поскольку в Вашингтоне многие не понимают, что именно страна передаёт Киеву.