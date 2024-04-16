Энергодар, Запорожская область, 17 апреля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Представителям Украины нечего делать на Запорожской атомной электростанции, поскольку каждый из них потенциально может стать корректировщиком ударов ВСУ по ЗАЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Что на ЗАЭС будет оценивать официальный Киев? Как точно они попадают по атомной станции?.. Попадание любых представителей киевского режима на атомную станцию чревато только корректировкой ударов по АЭС со стороны ВСУ и совершением новых терактов», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что, если генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси действительно заинтересован в обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции, необходимо предпринимать конкретные шаги для прекращения её обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, а не придумывать новые правила или проводить комиссии.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля после возобновившихся в начале месяца обстрелов Запорожской АЭС Рафаэль Гросси выступил с речью на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. По итогам заседания гендиректор МАГАТЭ заявил, что у агентства нет намерений скрывать информацию о чьей-либо причастности к обстрелам ЗАЭС, однако подобные заявления возможны только при наличии доказательств. Он также сообщил о намерении посетить Россию и Украину до конца текущего года, чтобы предложить провести оценку технического состояния электростанции.