Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. У МАГАТЭ нет планов скрывать информацию о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но агентство сообщит о чём-либо только при наличии доказательств. Такое заявление сделал 15 апреля гендиректор агентства Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос журналистов по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Это зависит от обстоятельств. МАГАТЭ не будет скрывать что-либо. Когда мы видим что-то, когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом», — так ответил Гросси на вопрос о том, намерено ли МАГАТЭ определить, кто конкретно обстрелял ЗАЭС.

При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство не занимается спекуляциями, поэтому специалистам нужно очень тщательно подходить к тому, что они делают. Гросси подчеркнул, что авторитет МАГАТЭ должен сохраняться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ в своих докладах прямо указывать на источник атак на ЗАЭС. Как отметил Небензя, украинские обстрелы станции невозможно оправдать, особенно учитывая тот факт, что Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжёлого вооружения и не осуществляла с её территории каких-либо нападений.

Глава МАГАТЭ Гросси в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что последние атаки на Запорожскую АЭС стали прецедентом, нарушившим основные принципы физической и ядерной безопасности станции, и призвал немедленно прекратить какие-либо удары по территории объекта.