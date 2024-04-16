Париж, 16 апреля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон начинает нервничать после собственных же попыток «застать врасплох» российского лидера Владимира Путина. Об этом 16 апреля сообщило информагентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

В частности, речь идёт о ситуации, когда Макрон озвучил тему отправки французских военных на Украину, что раскритиковали и в России, и на Западе, где заявили, что у них нет таких планов.

Помимо этого, по мнению агентства, заявление Макрона о намерении добиться перемирия в украинском конфликте на период проведения Олимпиады в Париже летом этого года направлено на китайского лидера Си Цзиньпина с целью его влияния на Путина в этом вопросе.

Bloomberg до этого также отмечало, что призывы Макрона о наращивании поддержки Украине звучат неуклюже из-за его неспособности определиться с ролью миротворца либо провокатора. По словам источников агентства, союзники и представители французских силовиков опасаются заявлений Макрона из-за подобных случаев, а вся нервозность привела к официальному контакту Парижа с Москвой на уровне глав оборонных ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России 9 апреля назвали призывы Макрона политическим инфантилизмом. Глава второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук заявил, что Макрон играет с огнём, продолжая разговоры о возможной отправке солдат на Украину. По мнению дипломата, многие западные политики приносят национальные интересы своих стран «в жертву политической конъюнктуре» и выборным процессам, не осознавая риски эскалации и разрастания кризиса.

Перед этим, 20 марта, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о действиях России в случае отправки французских военных на Украину. Он заявил, что было бы неплохо, чтобы Франция отправила пару полков, так как такой контингент тяжело спрятать, а его уничтожение станет несложной сверхважной задачей.