Москва, 16 апреля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Для России главным праздником является День Победы, а не годовщина высадки союзников в Нормандии, заявил 16 апреля пресс-секреатрь президента Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА Регнум

«Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — заявил пресс-секреатрь российского лидера.

Представитель Кремля уточнил, что организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли Москву о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина.

Как заявил Песков РБК, в таком ключе французские власти могут даже не утруждаться.

Как сообщало ИА Регнум, на брифинге 16 апреля Песков заявил, что Кремль пока не получал от Парижа приглашения на празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Ранее в тот же день радиостанция Europe 1 сообщила о намерении французских властей пригласить российскую делегацию на празднование юбилея высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня 2024 года. Приглашение собирались отправить в российское дипломатическое представительство во Франции.

Позднее агентство France-Presse со ссылкой на организаторов мероприятия Mission Libération сообщило, что делегацию России пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. При этом в российском посольстве заявили, что никаких официальных приглашений от французской стороны не поступало.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в этой связи заявил, что приглашение Парижем России станет плохой новостью для главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам французского политика, Киев попытается оказать давление на президента Эммануэля Макрона.

Высадка военных США, Британии, Канады и их союзников на оккупированную немецко-фашистской армией территорию Франции состоялась в Нормандии 6 июня 1944 года. Она означала открытие второго фронта в Западной Европе. Советская армия не принимала в ней непосредственного участия, однако успех союзников стал возможным только благодаря усилиям советских войск на Восточном фронте.

Президент России Владимир Путин в 2014 году принимал участие в церемонии, посвященной 70-летию высадки союзных войск в Нормандии. Торжественные мероприятия прошли в Довиле.