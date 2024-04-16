Париж, 16 апреля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Делегацию России пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, которое состоится 6 июня 2024 года. Об этом 16 апреля сообщило агентство France-Presse со ссылкой на организаторов мероприятия — компанию Mission Libération.

Thomas Padilla/AP/ТАСС

«С учётом обстоятельств президент [России Владимир] Путин не приглашён [на церемонию]. Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», — заявил представитель компании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 апреля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что приглашение Парижем России на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандию станет плохой новостью для главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, Киев в связи с этим попытается оказать давление на президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в этот же день французские СМИ сообщили о намерении властей страны пригласить российскую делегацию на праздничные мероприятия к 80-летию высадки союзников в Нормандии, которые пройдут в начале июня. По информации радиостанции Europe 1, на праздновании сложно будет обойтись без России, несмотря на тяжёлую геополитическую ситуацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 апреля заявил, что Москва пока не получала от Франции приглашение на празднования, приуроченные к 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Высадка военных США, Британии, Канады и их союзников на оккупированную немецко-фашистской армией территорию Франции (операция «Нептун») состоялась в Нормандии 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Советские солдаты не принимали в ней непосредственного участия, однако СССР сделал её возможной своими боевыми действиями, заплатив при этом самую высокую цену в период Второй мировой войны.