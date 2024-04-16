Москва, 16 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Кремль пока не получал от Парижа приглашение на празднования, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня, сообщил на брифинге 16 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Thibault Camus/AP/TASS

«Пока не было приглашений, не знаем, утка это или официальная информация», — заявил представитель Кремля.

Ранее, 16 апреля, французские СМИ сообщили, что Париж намерен пригласить Москву на празднования, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 2024 года. По данным радиостанция Europe 1, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, на церемонии сложно обойтись без России. При этом отмечалось, что президент Владимир Путин не будет лично участвовать в памятных мероприятиях, пригласят делегацию. Так, приглашение намерены отправить в российское дипломатическое представительство во Франции.

Высадка в Нормандии или операция «Нептун» — морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии. Советские войска не принимали непосредственного участия в высадке в Нормандии 6 июня, однако СССР сделал это возможным, заплатив самую высокую цену во время Второй мировой войны.

В странах Западной Европы и США годовщинам высадки союзнического десанта, открывшей в 1944 году второй фронт в войне с гитлеровской Германией, придается едва ли не большее значение, чем дню капитуляции Германии 8 мая. Памятные мероприятия 6 июня проводились во Франции с 1945 года и уже тогда, помимо прочего, наделялись важным политическим смыслом. В 2023 году памятные мероприятия во Франции по случаю 79-й годовщины высадки десанта союзников в Нормандии прошли с большим размахом.

В 2019 году Владимира Путина не пригласили на празднование 75-летия событий в Нормандии. Российский президент воспринял этот факт спокойно. Однако во Франции его отсутствие широко обсуждали как в СМИ, так и в обществе.