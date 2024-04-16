Париж, 16 апреля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Приглашение французскими властями России на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандию будет плохой новостью для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 16 апреля написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам Филиппо, такое решение Парижа является удачей, так как Россия понесла крупнейшие потери в борьбе с нацистской Германией в период Второй мировой войны.

«Давайте уважать историю и погибших! Это не понравится Зеленскому и НАТО, которые будут пытаться оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Вполне возможно!» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 апреля французские СМИ сообщили о желании властей Франции пригласить российскую делегацию на праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, которые пройдут 6 июня 2024 года. По данным радиостанции Europe 1, на праздновании трудно будет обойтись без России, невзирая на сложную геополитическую ситуацию.

Уточнялось, что президент России Владимир Путин не будет лично принимать участия в праздничных мероприятиях, приглашение для российской делегации собираются направить в дипломатическое представительство страны во Франции.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала от Франции приглашение на празднования к 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Высадка войска США, Великобритании, Канады и их союзников против армии нацистской Германии (операция «Нептун») состоялась в Нормандии 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны. Советские войска не принимали в ней непосредственного участия, однако СССР сделал это возможным своими военными действиями, заплатив самую высокую цену в период Второй мировой войны.