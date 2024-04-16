Мелитополь, 16 апреля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Российские военные обеспечили безопасную ротацию очередной группы наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом 16 апреля заявили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вооружённые силы России совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем перед началом ротации сапёры обследовали местность и не обнаружили неразорвавшихся боеприпасов. В составе миссии прибыли четыре инспектора, которые будут вести наблюдение и оценивать безопасность ЗАЭС, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля украинские беспилотники атаковали ЗАЭС спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ. В результате инцидента повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее дроны атаковали купол шестого энергоблока. Критических повреждений зафиксировано не было, радиационный фон не изменился.

Позднее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападения на Запорожскую АЭС и призвал немедленно прекратить любые попытки атаковать объекты на территории электростанции. К призыву МАГАТЭ прекратить атаки на объект также присоединилась ООН.