Мелитополь, 16 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Украинские военные совершили в Запорожской области покушение на депутата от «Единой России» Антона Якименко. Об этом 16 апреля сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Telegram-канал главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова Антон Якименко

«Депутат Акимовского окружного совета, на которого было совершено покушение, — это Антон Якименко», — написал он.

Рогов уточнил, что парламентарий является членом «Единой России» и был в первой тройке избирательного списка этой партии во время выборов в местные органы власти.

Якименко также является руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское», добавил сопредседатель координационного совета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 апреля Рогов написал, что украинская армия совершила очередной теракт на территории Запорожской области. Он уточнил, что ВСУ подорвали депутата Акимовского окружного совета.

В оперативных службах Москвы 12 апреля сообщили о взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе. Владельцем автомобиля оказался подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который подорвался в момент включения зажигания.

Сотрудники силовых ведомств 16 апреля задержали украинского агента, подорвавшего автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин России 1983 года рождения, который, по его признанию, 14 лет проживал на Украине.

На допросе задержанный рассказал, что СБУ завербовала его в ноябре 2023 года, и в феврале куратор сообщил мужчине, что ему поставил задачу лично глава СБУ Василий Малюк — проследить за автомобилем Прозорова в Москве. После этого агенту поручили собрать взрывное устройство и прикрепить его к днищу машины.