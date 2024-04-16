Мелитополь, 16 апреля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Украинские военные подорвали депутата Акимовского окружного совета в Запорожской области. Об этом 16 апреля сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил сопредседатель координационного совета, в Запорожской области произошёл очередной теракт.

«Поступила информация, что сегодня террористы УГИЛ подорвали депутата Акимовского окружного совета», — написал он.

Рогов также пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе взорвался припаркованный автомобиль бывшего сотрудника СБУ, гражданина России Василия Прозорова в момент, когда он включил зажигание. Мужчина выжил, получив травму ноги.

Утром 16 апреля в ФСБ сообщили о задержании гражданина России 1983 года рождения, подорвавшего автомобиль Прозорова. Мужчина рассказал, что проживал на Украине 14 лет.

На допросе задержанный признался, что его завербовал сотрудник СБУ и в феврале его отправили в Москву, чтобы проследить за автомобилем Прозорова. После этого мужчине поставили задачу подорвать машину экс-агента СБУ.