Вашингтон, 16 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Перед тем как подписать предварительное соглашение с Россией в Стамбуле в 2022 году, Украина не посоветовалась с США. Об этом Foreign Affairs заявил бывший американский чиновник.

Владимир Гердо/ТАСС

Согласно проекту договора, датированного 15 апреля 2022 года, США должны были выступать гарантом соблюдения стамбульских договорённостей. В случае их нарушения американцы были бы обязаны непосредственно вступить в конфликт.

«Одно только это условие сделало бы договор невыгодным для Вашингтона», — пояснил бывший чиновник.

Он добавил, что вместо того, чтобы принять стамбульское коммюнике и последующий дипломатический процесс, Запад нарастил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе через постоянно ужесточающийся санкционный режим.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры делегаций России и Украины, в ходе которых украинская сторона передала документ, содержавший информацию о готовности Киева согласиться на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать дипломатическим путём в течение 15 лет.

Но Украина отказалась от всех договорённостей, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться возвращения к границам 1991 года. После этого он на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией.

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной 2022 года Владимир Мединский 28 ноября заявил, что киевский режим, если бы подписал мирный договор с Москвой в 2022 году, спас бы сотни тысяч своих бойцов. Однако, по его словам, Зеленский выбрал продолжение боевых действий, а Киев признался, что им управляют извне.

В конце ноября 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев принял предложение.

Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски считает, что, сорвав мирные переговоры по урегулированию конфликта между Украиной и Россией весной 2022 года, Запад совершил преступление.

В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле 11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вернуться к проекту стамбульского договора и отметил, что мирные инициативы России найдут отклик у украинских военных. Путин заявил, что со стамбульским документом можно работать.