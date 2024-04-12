Краснодар, 12 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Жителя Краснодарского края задержали до того, как он успел передать украинским спецслужбам собранную информацию о российских военных и сотрудниках других силовых структур. Об этом 12 апреля сообщили журналистам в управлении ФСБ России по региону.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

По данным ведомства, местный житель по собственной инициативе наладил взаимодействие с украинской стороной. Предполагалось, что он будет собирать и передавать представителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины данные о деятельности ВС России и силовых структур на Кубани.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, ранее студента одного из вузов Москвы, уроженца Макеевки задержали за сбор информации о российских военных для украинских спецслужб. По данным управления ФСБ России по Ростовской области, в январе–феврале он передал украинской стороне информацию, которая могла быть использована против ВС РФ. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о госизмене, решением суда он помещён под арест.

11 апреля центр общественных связей ФСБ сообщил, что пресечена деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте ВС РФ в Донецке. В группу входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии.

Ранее в этот же день спецслужба сообщила, что пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, который готовил теракт в культовом еврейском учреждении в Москве. Террориста ликвидировали при задержании.