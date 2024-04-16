Кемерово, 16 апреля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области задержали мужчину, планировавшего поджечь релейные шкафы на Транссибирской железной дороге, сообщили 16 апреля в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Илья Наймушин/РИА Новости

Мужчина 28 лет по заданию Киева собирался поджечь более десяти релейных шкафов. Поджоги он планировал в городе Юрге (Кемеровская область) на четырёх участках Западно-Сибирской железной дороги.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о покушении на диверсию (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Следствие установило, что мужчина, неоднократно судимый за кражи и грабежи, употребляющий наркотики, согласился совершить диверсии за вознаграждение.

Ведомство опубликовало кадры момента задержания и обыска. По месту его проживания изъяты инструменты, необходимые для поджога, и две пластиковые бутылки с горючей жидкостью. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу по решению суда.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края, планировавшего передать в Киев данные о российских силовиках. На контакт с украинскими спецслужбами он вышел по своей инициативе. Он должен был передавать представителю украинского ГУР данные о деятельности российских военных и силовых структур в Краснодарском крае.