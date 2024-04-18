Москва, 18 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Общественный транспорт в России ежегодно перевозит более 10 млрд человек. Чтобы поездки пассажиров становились комфортнее, в стране постоянно идет работа по модернизации подвижного состава с опорой на отечественные разработки.

Управление дорог и транспорта Липецкой области

С 2020 года масштабное обновление общественного транспорта проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Благодаря нему за четыре года в регионы поступило почти 6 тысяч транспортных средств:

• 5278 автобусов;

• 282 троллейбуса;

• 240 электробусов;

• 156 трамваев.

И в 2024 году эта работа продолжится: в регионы поставят более 7,4 тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

«С учётом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст», — подчеркнул в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. До 2030 года, как отметил глава РФ, регионы получат 40 тысяч единиц техники.

Современный экологичный транспорт, электробусы, уже появился на дорогах в 10 регионах: в Волгоградской, Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Ростовской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях. Во многих городах замена автобусов на электротранспорт стала приоритетной задачей. О преимуществах электробусов говорят и профильные эксперты.

«Если сравнивать бензиновый, дизельный городской транспорт с общественным электрическим, то здесь преимущество очевидно, так как электрический транспорт не имеет никаких выбросов. Таким образом мы освобождаем город от смога. Мы освобождаем город от взвесей, которые содержатся в выбросах. Особенно это небезопасно для детей, потому что это мелкодисперсная пыль из определённых металлов, которая содержится в выбросах, оседает в лёгких», — подчеркнула председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева.

Помимо этого, электробусы отличает бесшумность и хорошая управляемость.

«Мы все хотели бы жить в комфортных и удобных городах, в которых чистый воздух, в которых нет шума и в которых удобно пользоваться транспортом», — отметила она.

Преимущества электробусов уже оценили пассажиры в Липецке: в марте городской парк пополнили сразу 10 единиц этого вида транспорта. Они выполняют два маршрута, соединяя микрорайоны Опытной Станции и Елецкий с основной частью столицы региона.

«Электробусы классные! Очень удобные кресла, в салоне просторно — удобно и мамам с колясками, и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Все такое современное, интересное. Но больше всего порадовали порты для зарядки гаджетов. Думаю, такой транспорт оценят все — от мала до велика», — говорит жительница Липецка Алина.

А Ярославле с 1 февраля электробусами уже воспользовались более 270 тысяч пассажиров. Новые машины работают на маршруте №50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон».

Министерство дорожного хозяйства Ярославской области

По словам ярославского министра транспорта Мурата Баснукаева, всего в регион поставлено 38 машин, 17 из которых уже работают. Также получено 12 ультрабыстрых зарядных станций. Ориентировочный выход на рейсы остального транспорта запланирован на второй квартал 2024 года.

Транспорт со всеми удобствами оценили и за Уралом. Первым сибирском городом, где появились низкопольные электробусы, оборудованные кондиционерами, экранами для трансляции информации и прочим комфортом, стал Красноярск. В администрации города пояснили, что в климатических условиях Сибири такая техника ещё не эксплуатировалась, но практика показала — испытания морозами и снегами она прошла.

«За полтора месяца проверили, что электробусы соответствуют всем требованиям. Они теплые, быстрые, хорошо заряжаются», — сказал начальник троллейбусного депо Владимир Корниенко.

Министерство транспорта Красноярского края

В частности, этот экологичный вид транспорта обеспечил долгожданную связь микрорайона Тихие Зори и Северного. О необходимости транспортной связи районов неоднократно говорили красноярцы. Протяженность маршрута составляет порядка 23 км.

Зарядные станции для электробусов в Красноярске расположены на территории депо и на конечной остановке. Водитель Алёна Хитрова уже привыкла к новой панели управления электробусом. До этого она шесть лет водила троллейбус.

«Электробус не сильно отличается от троллейбуса. Главная разница — свобода передвижения: ты не привязан к проводам и можешь легко объезжать машины», — говорит Алёна.

«Скорость движения гораздо быстрее в электробусе, потому что нас не сковывает контактная сеть. А по эргономике, по вместительности, по просторности салона это — ощутимый прорыв вперёд», — отмечает пассажир — красноярец Евгений.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по решению президента Владимира Путина. Благодаря ему ремонтируются и строятся дороги по всей стране, в городах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.