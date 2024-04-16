Москва, 16 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В Кремле нет информации для обнародования по поводу публикации о переговорах по безопасности судоходства в Чёрном море с участием России, Турции и Украины. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Мне нечего сказать по этой теме», ― подчеркнул он.

Песков добавил, что у России с турецкими партнёрами много разных тем на повестке дня, стороны обсуждают разные вопросы, включая связанные с Чёрным морем.

«Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать», ― добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, несколько источников Reuters заявили, что переговоры по соглашению об обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море, начатые по инициативе ООН, которые Россия, Украина и Турция вели в течение двух месяцев, не увенчались успехом. По словам собеседников, стороны достигли согласия по тексту, который должен был быть обнародован Анкарой, но Киев в последний момент неожиданно отказался от участия в сделке.

Отмечается, что Украина не стала подписывать документ, но между тем была не против, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично объявил о сделке 30 марта.

Целью соглашения являлось предоставление гарантий свободного и безопасного плавания торговых судов в Чёрном море. Россия и Украина должны были предоставить гарантии, что не будут обстреливать суда, которые везут товары невоенного назначения. Турция выступала в рамках посредника.

В феврале Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Эрдогану и главе киевского режима Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Чёрном море. Это необходимо для того, чтобы торговля продолжалась, поставки шли, а суда были в безопасности, пояснил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.