Штат Нью-Йорк, США, 16 марта, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и главе киевского режима Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Чёрном море. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

По словам Дюжаррика, чтобы торговля продолжалась, поставки шли, а суда были в безопасности, письма были направлены ещё в феврале. Свобода гражданского судоходства остаётся главной целью текущих усилий ООН, добавил представитель.

«Экспорт продовольствия и сельхоз продукции, проходящий через Чёрное море, остаётся крайне важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул Стефан Дюжаррик, добавив, что суда с Украины и России продолжают сталкиваться с рисками из-за ударов по портам и установленных морских мин.

Как сообщало ИА Регнум, Организация Объединённых Наций (ООН) продолжит работу на тем, чтобы продукция сельского хозяйства и удобрения из России и Украины могли поступать на мировой рынок без каких-либо ограничений, заявил 23 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что приостановка «зерновой сделки», к возобновлению которой российская сторона готова при условии снятия санкций с российских компаний, привела к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия. При этом она отметила, что Россия продолжает экспортировать отечественные продовольствие и удобрения нуждающимся странам на безвозмездной основе.

Зерновая сделка с участием России, Турции, Украины и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 20 июля 2023 года.