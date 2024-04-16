Вашингтон, 16 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Переговоры по соглашению об обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море, начатые по инициативе ООН, которые Россия, Украина и Турция вели в течение двух месяцев, не увенчались успехом. Стороны достигли согласия по тексту, который должен был быть обнародован Анкарой, но Киев внезапно отказался от участия в сделке. Об этом 16 апреля со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщило агентство Reuters.

IMAGO/Wolfram Weber/ТАСС

На условиях анонимности собеседники агентства сообщили, стороны достигли договорённостей в марте. Однако Украина не стала подписывать документ, но между тем была не против, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично объявил о сделке 30 марта.

«В последний момент Украина неожиданно вышла из соглашения и сделка была сорвана»,— сказал один из собеседников Reuters.

Причины выхода украинской стороны неизвестны.

Целью соглашения являлось предоставление гарантий свободного и безопасного плавания торговых судов в Чёрном море. Россия и Украина должны были предоставить гарантии, что не будут обстреливать суда, которые везут товары невоенного назначения. Турция выступала в рамках посредника.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришнаправил письма президенту РФ Владимиру Путину, лидеру Турции Эрдогану и главе киевского режима Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Чёрном море.

Как уточнил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик, чтобы торговля продолжалась, поставки шли, а суда были в безопасности, письма были направлены ещё в феврале. Свобода гражданского судоходства остаётся главной целью текущих усилий ООН, добавил представитель.

В 2023 году после выхода России из черноморской инициативы (зерновой сделки) Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля и теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.

Во время конференции 25 ноября прошлого года Зеленский заявил, что украинские власти договорились со своими союзниками о предоставлении Киеву военных кораблей для сопровождения грузовых судов в зерновом коридоре в Чёрном море. Он пояснил, что идущие в море корабли будут сопровождать для гарантии их безопасности и якобы уже есть конкретные договорённости о получении морских судов в ближайшем будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что Киев использует любые мотивы для милитаризации. По её словам, декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря.