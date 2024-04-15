Курган, 15 апреля, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган на фоне осложнившейся ситуации с паводками. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России/ТАСС

В Курганской области министр проверит исполнение распоряжений, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, а также проконтролирует работу по оказанию помощи населению и возведению защитных сооружений.

В пресс-службе МЧС отметили, что ситуация с паводком в регионе остаётся сложной.

«Продолжается рост уровня воды в реке Тобол. В шести муниципальных округах подтоплены 305 жилых домов и 598 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 12,9 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что из-за паводка началось частичное подтопление правобережной части Кургана. До этого городская администрация призвала жителей садоводческого товарищества в микрорайоне Малое Чаусово немедленно эвакуироваться в связи с тем, что вода перешла через Мало-Чаусовский мост.

Согласно данным, приведённым пресс-службой правительства Курганской области, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 825 человек, в том числе 156 детей.