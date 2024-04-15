Курган, 15 апреля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. В результате паводка началось частичное подтопление правобережной части Кургана, в которой находится много садоводческих и дачных товариществ. Об этом 15 апреля сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

Донат Сорокин/ТАСС

По его словам, подтапливающая сейчас Черемухово вода является лишь малой частью колоссального объёма паводковых вод, двигающихся к Кургану.

Шумков отметил, что снижение уровня воды в Звериноголовском водохранилище происходит очень медленно, что также свидетельствует об огромном объёме двигающейся по руслу реки Тобол воды.

«Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме огромной массы воды к Кургану водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ», — написал он.

Глава региона в связи с этим призвал жителей ответственно отнестись к информации и немедленно эвакуироваться с попадающих в зону подтопления территорий.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 апреля пресс-служба администрации Кетовского муниципального округа сообщила о незамедлительной эвакуации из-за паводка в сёлах Менщиково и Кропанка в Курганской области. Местные власти уточнили, что жителям необходимо взять с собой детей, пожилых и маломобильных родственников, а также не оставлять домашних животных.

Ранее в этот же день пресс-служба мэрии Кургана сообщила, что вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Администрация призвала жителей садоводческого товарищества в микрорайоне Малое Чаусово эвакуироваться с опасной территории.

Правительство Курганской области 15 апреля сообщило, что из-за паводков в регионе эвакуировали свыше 12,7 тыс. человек. Отмечалось, что в данный момент 825 человек, в том числе 156 детей, находятся в пунктах временного размещения.