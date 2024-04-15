Вашингтон, 15 апреля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки хотят не допустить реализации российского проекта по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2», заявил помощник главы Госдепа по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт. Об этом сообщила 14 апреля газета The Wall Street Journal.

Станислав Красильников/ТАСС

«Мы хотим гарантировать, что «Арктик СПГ-2» будет мёртвым», — процитировали журналисты представителя американского дипведомства.

Издание отметило, что США для срыва этого проекта остановили поставку в Россию специальных танкеров, а также стараются помешать ей самостоятельно построить аналогичные суда.

Проектная мощность «Арктик СПГ-2» по производству СПГ после ввода в эксплуатацию всех трёх его очередей составляет 19,8 млн тонн. В связи с введением антироссийских санкций четыре иностранных акционера заморозили участие в этом проекте. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в декабре 2023 года заявила, что США, пытаясь помешать реализации «Арктик СПГ-2», разрушают глобальную энергетическую безопасность.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 10 апреля 2024 года, комментируя угрозы Госдепа в адрес «Арктик СПГ-2» и других российских проектов нефтегазовой отрасли, назвал действия США «банальным торгашеством». Он отметил, что американские политики заявляют, что стараются лишить доходов Россию, но на деле стремятся обеспечить преимущества для собственных производителей.