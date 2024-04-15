Москва, 15 апреля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммад Шарипзода обжаловал арест.

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС П Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммад Шарипзода

«В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде меры пресечения в виде заключения под стражу», — процитировало «РИА Новости» заявление источника.

Басманный суд Москвы арестовал Шарипзоду 5 апреля. Пока он последний, кого арестовали по делу о теракте в «Крокусе». Всего по этому делу под стражу взяли 11 обвиняемых. Для всех суд определил меру пресечения до 22 мая.

15 апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу другого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» — Аминчона Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и признал его арест законным. Его брат Диловар Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) также обжаловал решение об аресте. Суд не удовлетворил жалобу.

Семерых обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 25 марта. Суд отправил в СИЗО в том числе четверых непосредственных исполнителей атаки на концертный зал.

Террористы напали на «Крокус» 22 марта. От их действий погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, пострадали 550 человек.