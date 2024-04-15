* * — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 15 апреля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Московский городской суд 15 апреля рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Аминчона Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и постановил, что решение о его аресте было законным, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости Аминчон Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Отмечается, что Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного районного суда от 25 марта об аресте Исломова.

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«Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке», — отметила решение судья, зачитавшая решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля Мосгорсуд признал законным арест другого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). По словам его адвоката, обвиняемый не признаёт вину.

Братьев Аминчона и Диловара Исломовых, а также их отца Исроила Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) взяли под стражу 25 марта. В тот же день Басманный суд постановил арестовать четверых обвиняемых в непосредственном совершении теракта в «Крокусе».

Всего по делу о теракте заключил под стражу 11 человек. 1 апреля Басманный суд арестовал десятого фигуранта по делу о расстреле людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоду (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Террористы напали на «Крокус» 22 марта и стали стрелять из автоматов по людям. Они также устроили пожар в зале. От нападения погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадали 550 человек.