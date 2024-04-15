Суд признал законным арест Аминчона Исломова* по делу о теракте в «Крокусе»
Суд признал законным арест Аминчона Исломова по делу о теракте в «Крокусе»
Москва, 15 апреля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Московский городской суд 15 апреля рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Аминчона Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и постановил, что решение о его аресте было законным, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного районного суда от 25 марта об аресте Исломова.
«Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке», — отметила решение судья, зачитавшая решение суда.
Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля Мосгорсуд признал законным арест другого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). По словам его адвоката, обвиняемый не признаёт вину.
Братьев Аминчона и Диловара Исломовых, а также их отца Исроила Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) взяли под стражу 25 марта. В тот же день Басманный суд постановил арестовать четверых обвиняемых в непосредственном совершении теракта в «Крокусе».
Всего по делу о теракте заключил под стражу 11 человек. 1 апреля Басманный суд арестовал десятого фигуранта по делу о расстреле людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоду (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Террористы напали на «Крокус» 22 марта и стали стрелять из автоматов по людям. Они также устроили пожар в зале. От нападения погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадали 550 человек.