Москва, 5 апреля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», следует из решения суда.

Суды города Москвы

«Избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

Суд избрал в отношении обвиняемого в совершении террористического акта меру пресечения сроком на один месяц и 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

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По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 11 подозреваемых, в том числе четверых непосредственных исполнителей: Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Десятого фигуранта дела Якубджони Юсуфзоду Басманный суд арестовал 1 апреля.

Сотрудники ФСБ 4 апреля задержали в Москве, Екатеринбурге, Омске ещё троих причастных к теракту. Ими оказались гражданин России и два иностранца — все выходцы из Центрально-Азиатского региона.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил 5 апреля продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать меры к задержанию причастных к совершению терактов исполнителей, пособников и организаторов.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в Подмосковье.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, пострадали порядка 550 человек.