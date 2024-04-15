Москва, 15 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении 30 бойцов. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также украинская армия лишилась двух автомобилей, гаубиц М777 и М198 американского производства, станций радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н», а также самоходной артиллерийской установки М109 Paladin.

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Загоруйковки и Котляровки Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. По информации Минобороны, удар экипаж нанёс с помощью неуправляемых авиабомб ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции. После достижения цели самолёты вернулись на базу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 15 апреля сообщил, что российские военные уничтожили скопления живой силы и техники украинской армии в запорожском городе Гуляйполе. Под удары попали Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

Вооружённые силы России в ходе СВО за сутки 12 апреля улучшили положение по переднему краю на купянском направлении и нанесли удары по позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, также украинские силы потеряли несколько единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки Krab и «Акация», гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».