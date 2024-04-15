Москва, 15 апреля, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Су-34

Удар был нанесён экипажем с помощью неуправляемых авиабомб ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

После достижения цели самолёты вернулись на базу.

Как сообщало ИА Регнум, российский артиллерист Сергей Лазаренко в ходе спецоперации первым же снарядом уничтожил танк Leopard 2. Его поразило, что немецкие машины очень хорошо горят.

По словам Лазаренко, немецкий танк был поражён с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

В Минобороны 2 апреля рассказали, что расчёт российской реактивной систем залпового огня «Град» уничтожил ангар ВСУ со спрятанными в нём американскими гаубицами M777 на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что экипаж боевой машины представили к госнаградам за успешное выполнение боевого задания.