Донецк, 15 апреля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили скопления живой силы и техники украинской армии в запорожском городе Гуляйполе, сообщил 15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Запорожское направление. Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населенном пункте Гуляйполе», — рассказал он «РИА Новости».

Лебедев добавил, что под удары попали Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

В Министерстве иностранных дел России не сообщали о нанесении ударов по военным и технике ВСУ в городе Гуляйполе.

Как проинформировало 15 апреля ИА Регнум, российские военные нанесли удар по французским наёмникам в Славянске. По словам координатора николаевского подполья, в городе прогремел взрыв. Лебедев сообщил, что украинские военные теперь останавливают людей и проверяют документы и смартфоны.

Российские военные 14 апреля нанесли сокрушительный удар по складам техники и боеприпасов в Днепропетровской области. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские бойцы «накрыли» место расположения украинских военных, склады и скопление военной техники, которая использовалась для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области.