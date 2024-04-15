Москва, 15 апреля, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Снайпер Вооружённых сил России уничтожил украинского военного в зоне специальной военной операции на дальности трёх километров. В беседе с ТАСС военнослужащий уточнил, что это максимальная дальность.

РИА Новости

Он добавил, что в среднем снайперская работа в зоне СВО ведётся на дистанциях от 300 м до 2 км.

«Максимально взял дистанцию 3 км. Подтвержденную, естественно», — рассказал российский военный.

Как сообщало ИА Регнум, бронегруппа тульских десантников 4 апреля уничтожила украинских бойцов в опорном пункте на северском направлении в ДНР. В заданный район военные выдвинулись ночью на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. Десантникам удалось подобраться к позициям противника на расстояние не более километра. Огонь вели прямой наводкой, за несколько минут из ствола 30-миллиметровой пушки вылетало около 500 осколочно-фугасных боеприпасов.

На счету одной из групп российских снайперов числится не менее 1000 уничтоженных украинских солдат и наёмников с начала спецоперации.

Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооружённых сил России с позывным Ветка уничтожил двух снайперов ВСУ под Работино в Запорожской области. Боевиков удалось выявить, когда они меняли свою позицию. В этом противостоянии подразделению снайпера помог оператор БПЛА.

В пресс-службе концерна «Калашников» 5 февраля сообщили, что оснастили снайперскую винтовку Чукавина новым оптическим прицелом, что позволит улучшить её точность стрельбы. Новый прицел предназначен для ведения стрельбы в различных условиях в светлое время суток и имеет современные технические и эксплуатационные характеристики.