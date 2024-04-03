Запорожская область, 3 апреля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооружённых сил России, боец с позывным Ветка рассказал журналистам, как он уничтожил двух снайперов украинской армии под Работино (Запорожская область).

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Он уточнил, что боевиков удалось выявить, когда те меняли свою позицию.

«Иногда везёт — ротация проходит рядышком, в районе 200–300 метров. И есть возможность отработать по двум-трём целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня (ВСУ), чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло», — сказал военнослужащий, слова которого приводит «РИА Новости».

Ветка отметил, что в этом противостоянии его подразделению помог оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Боец также добавил, что время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от восьми часов до нескольких суток.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года появилась информация о том, что в зоне спецоперации российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих иностранных наёмников ВСУ. Расположение боевиков установили по их радиопереговорам.

В конце ноября российский снайпер с позывным Череп ликвидировал украинского военного в зоне проведения спецоперации, проведя четыре дня в засаде. Боец заметил, что ждал, пока противник покажет голову из-за веток.