Боец с позывным Ветка победил боевиков ВСУ в снайперской дуэли под Работино
Военный с позывным Ветка уничтожил двух снайперов украинской армии под Работино
Запорожская область, 3 апреля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооружённых сил России, боец с позывным Ветка рассказал журналистам, как он уничтожил двух снайперов украинской армии под Работино (Запорожская область).
Он уточнил, что боевиков удалось выявить, когда те меняли свою позицию.
«Иногда везёт — ротация проходит рядышком, в районе 200–300 метров. И есть возможность отработать по двум-трём целям. Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня (ВСУ), чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло», — сказал военнослужащий, слова которого приводит «РИА Новости».
Ветка отметил, что в этом противостоянии его подразделению помог оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Боец также добавил, что время ожидания целей для снайперов в среднем составляет от восьми часов до нескольких суток.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года появилась информация о том, что в зоне спецоперации российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих иностранных наёмников ВСУ. Расположение боевиков установили по их радиопереговорам.
В конце ноября российский снайпер с позывным Череп ликвидировал украинского военного в зоне проведения спецоперации, проведя четыре дня в засаде. Боец заметил, что ждал, пока противник покажет голову из-за веток.