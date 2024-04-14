Москва, 14 апреля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. На счету одной из групп российских снайперов числится не менее 1000 уничтоженных украинских солдат и наёмников с начала спецоперации. Все ликвидированные цели подтверждены, заявил ТАСС руководитель группы стрелков.

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«Счёт нашей группы уже больше 1 тысячи целей. Подтверждённых, естественно», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские снайперы сбили в зоне спецоперации на Украине американский беспилотный летательный аппарат Puma. Также были ликвидированы 24 солдата ВСУ, задействованных для эвакуации группы дрона.

Старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооружённых сил России с позывным Ветка уничтожил двух снайперов ВСУ под Работино в Запорожской области. Боевиков удалось выявить, когда они меняли свою позицию. В этом противостоянии подразделению снайпера помог оператор БПЛА.

Снайперскую винтовку Чукавина оснастили новым оптическим прицелом, что позволит улучшить её точность стрельбы, сообщил концерн «Калашников». Новый прицел предназначен для ведения стрельбы в различных условиях в светлое время суток и имеет современные технические и эксплуатационные характеристики.