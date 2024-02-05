Москва, 5 февраля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Снайперскую винтовку Чукавина оснастили новым оптическим прицелом, что позволит улучшить её точность стрельбы. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» получила новый оптический прицел российского производства: АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ) представил изделие 1П97, которое успешно прошло государственные испытания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый оптический прицел предназначен для ведения прицельной стрельбы в различных условиях в светлое время суток и имеет современные технические и эксплуатационные характеристики.

Как отметил главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев, межведомственная комиссия утвердила конструкторскую документацию на прицел для серийного производства.

«Есть уверенность, что новый оптический прицел улучшит качество и точность стрельбы из СВЧ в реальных боевых условиях», — сказал он.

Пресс-служба концерна «Калашников».

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2023 года стало известно, что российские военные в зоне СВО получили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина, которые испытали в боевых действиях. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что украинским бойцам будет труднее спастись от снайпера с СВЧ, которая также даст преимущество в снайперских поединках.

Концерн «Калашников» 26 декабря 2023 года сообщил об отгрузке Минобороны успешно прошедшей приёмку первой партии СВЧ. Отмечалось, что концерн в 2024 году намерен продолжать серийное производство этого вида оружия.