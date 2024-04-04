Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на северском участке фронта
Москва, 4 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Российские военные на северском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожили группу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«Бронегруппа тульских десантников уничтожила украинских националистов в опорном пункте», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В заданный район для уничтожения обозначенных целей бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ выдвинулась ночью. Заняв огневую позиции, военные открыли огонь по опорному пункту ВСУ.
«Огонь ведётся в сторону врага прямой наводкой, за несколько минут из ствола 30-мм пушки вылетают около 500 осколочно-фугасных боеприпасов», ― рассказали в Минобороны.
Огонь по позициям украинской армии, к которым российские десантники подобрались на расстояние не более километра, корректировал оператор квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой. После выполнения задачи экипаж боевой машины десанта немедленно поменял огневую позицию.
Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России на южнодонецком направлении нанесли удар по позициям украинских войск авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в блиндажах или окопах. Под удар попали опорный пункт и личный состав противника.
На артёмовском направлении в зоне проведения СВО расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожил замаскированные позиции, живую силу и технику ВСУ.