Брюссель, 15 апреля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Принципиально различная реакция Европейского союза на украинский конфликт и конфликт на Ближнем востоке «дорого обошлась» объединению в отношениях с арабскими государствами, странами Африки и другими регионами незападного мира. Об этом 14 апреля написал в личном блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

EPA/ТАСС Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

«Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой», — отметил он.

По словам Борреля, в отношении конфликта на Украине ЕС действовал «решительно», так как между странами — членами объединения, по его мнению, было единство в этом вопросе. Глава дипломатии ЕС уточнил, что в конфликте на территории сектора Газа, где погибли десятки тысяч мирных жителей и в первую очередь женщины и дети, объединение не сумело остановить боевые действия, разрешить гуманитарную катастрофу и посодействовать освобождению заложников, хотя у Брюсселя тесные связи с Тель-Авивом и он финансирует палестинцев.

По его утверждению, «российская пропаганда», борьбу с которой Боррель считает одним из приоритетных направлений работы, была успешной из-за недовольства «остального мира» действиями ЕС. В незападных странах существовала обеспокоенность распределением вакцин в период пандемии, жёсткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с климатическими изменением или несправедливостью в международных организациях, отметил Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что считает, что в будущем Брюссель должен сделать все, чтобы не допустить консолидации альянса «весь остальной мир против Запада», для чего ЕС стоит придерживаться своих принципов «везде и не только на словах».

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Боррель созвал глав МИД стран ЕС на внеочередную встречу в формате видеоконференции, которая состоится 16 апреля. Он сделал это после удара Ирана по Израилю.

Глава дипломатии ЕС 9 апреля заявил, что атаки беспилотников на Запорожскую АЭС увеличивают риск опасного ядерного инцидента. В связи с эти Боррель призвал Россию «вывести войска» с атомной станции.

Постпред России при ООН Василий Небензя 9 апреля заявил, что российская сторона поднимет вопрос об атаке украинской армии на ЗАЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине. Он уточнил, что Москва призывает мировое сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия.