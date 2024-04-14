Брюссель, 14 апреля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза 16 апреля проведут внеочередную встречу в формате видеоконференции, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

EPA/TASS Жозеп Боррель

«После нападения Ирана на Израиль я созвал внеочередную встречу в формате видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС», — написал он в соцсети Х.

Боррель добавил, что встреча пройдёт во вторник, 16 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрахим Раиси. Власти Ирана также отмечали, что атака носила ограниченный характер, но если Израиль предпримет ответные меры, то новый удар Тегерана будет значительно более масштабным.